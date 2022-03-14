藝人吳婉君在八點檔《炮仔聲》飾演吳家雯（COCO），被人欺負後換身分霸氣回歸，憑藉著該角色一炮而紅。近日拍攝電視劇《一家團圓》，趁著空檔去海邊走走，卻自爆近況失聲超過兩個禮拜了，嚴重影響工作，讓她感覺好焦慮，焦慮症快要發作。

女演員吳婉君日前在社交平台PO出自己到海邊的照片，只見海平面波光粼粼，她提到｢大海神秘療法」，一雙白皙美腿站在海裡，同時秀出自己撿的小貝殼，似乎正享受自己的小假期。沒想到她話鋒一轉，道出自己的近況：｢美人魚拿聲音換了兩條腿，我腿那麼粗，可以變細換一點聲音給我嗎……失聲超過2週了，焦慮症都發作了。沒有鐵肺跟鐵嗓，只會鐵腿，求求老天爺，把聲音還給我。」

一字一句透露出困擾與無奈，吳婉君主演的鄉土劇《一家團圓》才剛開播，她飾演的柯曉萱角色比重占劇情不小篇幅，性格相當潑辣，為了搶男人還打王雅卉（李燕飾演）巴掌。身為劇中的小三，吳婉君看很開，覺得觀眾入戲是好事，只要不要失控到找演員麻煩就好。

她在Instagram分享自己心情。（圖/Instagram／cocco__wu）

她大方表示被喜歡或討厭都是好事，代表角色有成功走進觀眾心裡。更開玩笑地說：｢誰規定被罵不能罵回去，我可是刁蠻任性小公主。」

而她今日（14日）在Instagram上再度更新，只見她掌鏡的畫面裡在錄音室，寫下：｢你們的願望，我們的夢想，COJU543圓夢大挑戰」。更標記好朋友韓宜邦，而韓宜邦也在臉書上分享吳婉君頭戴耳機站在錄音室裡的照片，看起來身體狀況已經好了很多。