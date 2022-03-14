雲林縣北港鎮連續3年閱讀力全台第1，圖書館營造咖啡館氛圍吸引民眾。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮獲教育部110年閱讀力全台第1名，北港圖書館14日表示北港鎮已連續3年拿下全台第1，主要是不斷改善硬體，把圖書館變成咖啡館般舒適；軟體方面則成立故事志工隊與讀書會，分齡分眾舉辦各種閱讀活動，成功帶動全鎮閱讀風氣。

教育部與國家圖書館共同舉辦「110年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，北港鎮表現亮眼拿下4獎項，包括整體閱讀力表現績優城市（鄉鎮市人口3.8萬以上組全台第1名），以及民眾每人借閱冊數、每人到館次數、持證比例表現績優城市。

北港代理鎮長蕭美文表示，圖書館原為民眾活動中心，閒置多年後改為圖書館，但外觀老舊、內部空間規畫不佳，無法吸引民眾，經雲林縣政府編列2000餘萬元整修，營造咖啡館氛圍，加上每年編列50萬元購書經費，被譽為「藏書最豐富的咖啡圖書館」。

北港圖書館管理員林月霞說，為了帶動不同年齡層民眾閱讀風氣，圖書館分齡分眾舉辦各種活動，包括幼兒園故事同樂會；0至5歲閱讀起步走親子共讀；國小走讀校園、故事萬花筒；青少年電子書閱讀推廣、閱讀講座；樂齡健康講座、繪本讀書會。

要推廣閱讀風氣，最重要的是讓鎮民把上圖書館當成生活的日常，圖書館因此成立故事志工隊與讀書會，配合節慶辦理春節紅包抽抽樂、4月世界書香日閱讀集點、12月台灣閱讀節期刊大放送，暑假天天開館閱讀吹冷氣。

民眾指出，圖書館緊鄰北港運動公園，綠樹成蔭，坐在館內玻璃窗前看書，有如置身森林中，加上館內布置有如咖啡館，待一整天都不膩，讓人不知不覺就養成了閱讀習慣。