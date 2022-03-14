嘉義市玉山旅社等7棟木構老屋遭祝融之火，立委王美惠14日督促內政部消防署調查此次救災的水壓問題，嘉義市消防局表示，當天有通報自來水公司加壓，採用維和街1支及林森東路4支共5支的主幹線消防栓，水壓充足。

王美惠指出，嘉義市是台灣重要的文化古都，但近幾年已接連有具歷史意義或代表性的木造老屋被火吞噬，每當意外發生，打火弟兄第一時間抵達現場搶救，卻因消防設備能量不足的問題，導致搶救成效不彰。

嘉義市立委王美惠到玉山旅社災後現場查訪。（王美惠立委提供／廖素慧嘉市傳真）

王美惠表示，12日深夜，玉山旅社等連棟木造老屋失火，傳出現場消防栓水壓不足，甚至沒水的消息，最後歷史悠久的老屋付之一炬，發生火災通報需要救火時，最基本的SOP就是要同步通報自來水公司加壓。

王美惠表示，她已在立法院要求內政部長徐國勇、消防署長蕭煥章務必徹底瞭解這次意外的調查報告，勿讓類似事件再發生。

市消防局表示，每次搶救火災，會通知台電、台水、天然氣公司等單位採取同步救災措施，共出動7個消防分隊20輛消防車、2輛救護車人員共64人以及義消200多人搶救，20輛消防車均於3至15分鐘到場，車輛多，水量充足。

市消防局表示，救災現場由指揮官視災況調度消防栓、水線布署，當天採用維和街1支及林森東路4支主幹線消防栓，並部署3處中繼送水消防車送水，以確保水量、水壓充足。

市消防局表示，玉山旅社前的消防栓為管線支線與主幹線消防栓同時取水可能會影響供水的穩定性，且該消防栓距離火場太近，為避免救災人員車輛受燒，因此指揮官決定用其餘主線的5支消防栓中繼供水，搶救約1時20分鐘後控制火勢。