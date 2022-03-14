多位美國官員表示，美國國家安全顧問蘇利文於週一在羅馬會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎，並將強調如果北京在烏克蘭戰爭中幫助俄羅斯，將會面臨經濟懲罰。
《路透》引述美國官員的話說，蘇利文將對楊潔箎提出警告說，如果中國繼續支持俄羅斯，將在全球範圍內面臨孤立。不過，該官員沒有提供有關協助與制裁的細節。
報導說，美國和其他國家的官員在最近幾周試圖向中國表明，與俄羅斯站在一起可能會對貿易流動、新技術的發展帶來後果，並面臨二級制裁(secondary sanctions)的風險。
美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)上周表示，那些無視美國對俄羅斯出口限制的中國公司，他們製造產品所需的美國設備和軟體供應可能會遭到中斷。
中國是世界上最大的出口國，歐盟最大的交易夥伴，也是美國最大的外國商品供應國，對中國貿易的任何壓力都可能對美國及其盟友產生連鎖經濟影響。
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