行政院今年1月通過《菸害防制法》修正案，送進立法院審議，衛福部長陳時中受訪表示，台灣採用與世衛組織（WHO）相同方式，將加熱菸定位為指定菸品、納入管理。對於有人質疑政院版的《菸防法》修正案未禁止加熱菸是底線倒退，陳時中澄清說，以前對此是無法可管，所以不能說是底線倒退。

行政院送審的《菸害防制法》修正案，包括禁止吸菸年齡提高至20歲、擴大禁菸室內外公共場所及加重罰則等。修正案也規定禁止電子煙，加熱菸則須通過健康風險評估審查才可上市，未料被批為「底線倒退」。衛福部長陳時中13日出席「第92屆國醫節慶祝大會」，會後受訪表示，他不同意這種說法。

陳時中說：「這不能說是底線倒退，以前這兩個（電子煙、加熱菸）都沒有管，這是一個新興的東西，政府即時立法來做相關管制輔導是有必要。」

陳時中指出，WHO在去年就已昭示加熱菸是菸品、電子煙不是菸，台灣也用同樣的方式將加熱菸視為指定菸品，納入管理、須事前審查、健康評估；電子煙則是禁止；《菸害防制法》也做了許多其他方面的修正，是一個進步的法案，也是應該要做的法案。

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