名間親子生態公園，吸引親子同樂。（廖志晃攝）

名間親子生態公園於去年底啟用後，大受好評，縣府再接再厲，將在草屯鎮及竹山鎮新建親子共融公園；縣長林明溱表示，兩座親子公園各5000萬元，總共1億元經費已經籌措完成，將盡速發包施工，希望年底能夠完工啟用。

南投縣政府利用名間鄉「豬樂園」旁的苗圃用地，規畫興建全縣第1座親子共融公園，包括5公尺高的溜滑梯、15公尺長的滑道，還有沙坑、親水噴泉等其他遊樂設施，啟用就造成轟動，每逢假日吸引大批人潮，家長和小孩同樂，還有人在園區搭帳篷、野餐，遊樂一整天，連外縣市民眾都慕名而來，被譽為縣府近年最成功的建設。

林明溱表示，名間親子生態公園大受歡迎，可見民眾的需求，因此，希望13鄉鎮市都興建親子公園，讓祖孫三代都能夠就近同樂，也希望各鄉鎮尋覓適當用地，縣府一定會全力協助。

林明溱指出，目前，縣府已籌措1億元經費，將在草屯鎮及竹山鎮興建親子共融公園，兩座公園的經費各5000萬元，後續將加速發包施工流程，希望能夠趕在年底前啟用，提供親子遊憩場所。

草屯鎮親子共融公園，將設置在鎮立游泳池後方，基地面積約4公頃，由於草屯是全國人數最多的鎮，民眾對運動健身的求很高，因此，將來還要在該地設置國民運動中心，預估經費約5億元，將列為2期工程，預定明年發包。

竹山鎮親子共融公園，則是選址於正在進行遷葬的第一公墓，基地面積3.4公頃，將設置大型遊具及停車場。