兆豐金(2886)旗下兆豐銀行長期深耕聯貸市場，2021年台灣聯貸市場主辦及管理行排名，兆豐銀行連續3個季度保持第一；動能持續延延伸到2022年，今年初，兆豐銀再主辦晶圓代工大廠力積電(6770)擴廠聯貸案，今年第一季已取得超過千億元台幣之主辦權。

兆豐銀日前參加亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)辦理第十一屆亞太聯貸市場競賽選拔(11th Asia Pacific Syndicated Loan Awards)，優異表現榮獲「2021年台灣年度最佳聯貸銀行」(Syndicated Loan House of the Year - Taiwan)獎項，這也是兆豐銀行連續第二年榮獲此項殊榮，足見其金融專業能力深受國際認可。

兆豐銀行主辦聯貸案件橫跨各產業，提供企業優質服務；在協助企業ESG發展上，於多件聯貸案中規劃利費率連結ESG調整機制，提高企業誘因；在循環經濟方面，主辦BOT汙水處理廠專案聯貸案件；在綠能融資方面，共同主辦中能發電於彰化外海建置離岸風場之大型聯貸案，力挺政府潔淨能源政策；在響應政府新南向政策方面，籌組多件聯貸案以支應台資企業於東南亞設廠及拓展新南向業務。除大型及專案聯貸外，兆豐銀行亦協助多家優質中小企業於聯貸市場籌資，展現知名度。

此外，兆豐銀行支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，2021年度投融金額達新台幣6,843億元；為協助政府與顧客達成碳排轉型目標，攜手綠能客戶舉辦「淨零轉型 兆豐同行」系列ESG講座，以強化綠色金融之實力與影響力。

兆豐金2月份金控稅後獲利21.53億元，截至2月底止累計獲利為35.66億元，EPS 0.26元，略低於去年前二月稅後獲利39.39億元，EPS 0.29元。