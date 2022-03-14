歐股周一早市走高。投資人寄望於俄烏雙方的外交上努力，能結束數周以來的軍事衝突。另外福斯集團公布去年營業利益翻倍，帶動股價上升。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤升3.07點或0.71%，為434.24點，也延續了上周五的上漲勢頭，當時俄國總統普丁暗示了與烏克蘭談判出現正面跡象。

在俄烏雙方都指出有進展，並預定新談判之際，俄羅斯另一方面則攻擊了烏克蘭靠近波蘭邊界的大型基地。

汽車股升4.0%，為早盤上漲最多的板塊。福斯集團大漲7.6%，然該集團也警告，烏克蘭戰爭將衝擊今年的供應鏈和業務。

法國電力公司法國電力(EDF)跌1.4%。該公司警告，批發能源價格上限和核能產量下降問題，可能會影響該集團實現財務目標的能力。

大量持有騰訊股票的荷蘭科技投資公司Prosus跌6.0%。此也反映出騰訊面臨監管的疑慮。美國證交會(SEC)在上周五加大對中企的監管力道。