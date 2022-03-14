樂天女孩14日舉行媒體見面會，22名成員加上6名練習生，連同2名女團長壯壯、Rina以及MC沐姸、艾融全數現身，而在練習生中以張雅涵人氣最高，IG超過61萬粉絲追蹤，從平面模特兒跨足啦啦隊，沒有舞蹈底子的她也下足苦功，還自掏腰包請舞蹈老師，就是希望能夠在27日決選脫穎而出。

張雅涵過去擔任平面模特兒工作，也因此累積了不少人氣，當初看到球隊啦啦隊徵選公告，有了想挑戰不同領域的想法，但過去沒有舞蹈底子的她，一開始練舞時也碰到不少困難，「有時候腦筋會比較轉不過來，要學比較久。」

為了加強舞蹈，她還自掏腰包請舞蹈老師，也會與練習生們私下相約練舞，一周進行3、4次訓練，就是希望能加深記憶，「有信心能夠通過接下來的考核，成為正式成員。」

被問到覺得最難的應援曲是哪首，張雅涵笑著說：「桃猿戰是最難，這也是練習生公認最難的歌，因為動作組成跟其他首歌很不同，也不太有重複性。」而球員應援曲部分，她對馬傑森的應援曲印象最深刻，「主要是節奏，一開始記不得，還特別加練。」

之前6名練習生也下嘉義縣，在自辦熱身賽中「實戰」，在學姊帶領下逐漸熟悉比賽應援節奏，而樂天女孩考核決選將在27日登場，領隊浦韋青說：「我當然希望大家都能留下來，但還是要由專業老師去評估，有了去年的經驗，今年我們在練習生這部分會循序漸進來做，不會急著要把她們推出來。」