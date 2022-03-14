一名男子在朋友的老家發現一罐大約30年前泡的「蛇酒」，從罐中可見裡面有好幾條超巨猛蛇，最驚人的是，靠近瓶口處，還有一條蛇疑似探出頭來呼吸，男子看傻眼，在臉書PO 照詢問「還可以喝嗎？」照片曝光嚇壞眾人，有內行人一看直呼，蛇可能還是活的，隨便打開罐子恐怕會咬死人！

這名男子在臉書社團《爆廢公社》PO照表示，日前在朋友老家挖出一個神祕玻璃罐，發現裡面有大大小小不同品種的蛇，包括眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花，至少十多條蜷曲在一起，看起來相當嚇人。

靠近瓶口處，還有一條蛇疑似探出頭來呼吸。(圖/截自爆廢公社)

原PO指出，研判這罐蛇酒應該已經放了20至30年，甚至更久，想詢問大家還可以喝嗎？照片曝光後引起熱議，網友紛紛回應「30年屍水」、「充滿愛細菌的罐子」、「確定是酒嗎？說不定是福馬林」、「不要亂喝會出問題」。

從照片中可見，靠近瓶口處，有一隻蛇的頭疑似正探出水面呼吸，有內行人表示，蛇的適應力很強，在有空氣的狀況下，蛇搞不好還是活的，提醒開缸的話小心被咬，並表示曾有人開瓶活蛇浸泡的蛇酒，結果被裡面的毒蛇狠咬一口，急勸「別喝了」、「被浸泡過藥酒的毒蛇咬到，好像都救不回來」。

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