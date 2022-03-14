駱姓男子獲美國總公司指派來台灣開設分公司，卻佯稱台灣分公司成立、接獲訂單需要資金等理由，總公司1年多匯款1368萬元，事後總公司稽核發現，駱沒有投資，錢都被他拿去包養女友，還斗內給《17》直播主，台北地檢署因駱男滯美未歸，對他發布通緝，14日依詐欺罪給予陳姓共犯緩起訴。

據了解，駱男受美國家庭影音設備公司JOY HOME委託，來台開設「皆喜有限公司」，但駱卻聘請陳姓男子擔任皆喜公司負責人。

駱自2016年11月起，以設立公司需要資金、與廠商簽約等理由，向總公司要求匯錢，總公司陸續匯款美金23萬元、台幣706萬元。

總公司發現直到2017年底，公司仍沒有營業收入，追查發現錢根本沒有拿去購買設備，提告詐欺，皆喜公司陳姓負責人坦承，協助駱男製造假合約，錢都匯到駱男個人和相關親友帳戶。

檢方查出，美國公司匯給駱男約1368萬，駱男大半都拿去結清在直播平台《17》上，斗內給直播主的花費，另外約有100萬元則是不定期匯給1名與駱男交往的女子，且錢已經花光。由於駱男人在美國，發布通緝。

至於皆喜公司的陳姓名義負責人，因涉嫌詐欺及偽造文書罪，檢察官今給予陳男緩起訴處分，期間1年，命他須支付公庫10萬元。