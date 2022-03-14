北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組14日上午召開會議，北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇主持會議。會中強調要從每一個病例抓起，在發現之初就爭分奪秒、全力出擊，第一時間流調溯源，迅速鎖定密接者等風險人員，對病例活動所涉及風險點位封控篩查，落實隔離觀察、核酸檢測等措施，確保不漏一人

而14日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第290場新聞發佈會上，北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火介紹，3月13日15點至14日16點止，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，均為確診病例，其中朝陽區3例、東城區1例、順義區1例。

根據《北京日報》引述該會議強調，要嚴格進返京管理，對有感染者的所在縣（市、區、旗）人員，落實限制進返京等防疫政策。做好各級醫療機構防院感工作，加強防疫培訓，完善管理措施，堵塞漏洞。加強集中醫學觀察場所和人員儲備，嚴格規範管理。

會議指出，近期大陸國內疫情多發頻發，本市出現多起京外輸入病例引發的聚集性疫情，防控壓力持續加大。要沉著應對，從嚴從緊落實疫情防控各項措施，第一時間阻斷病毒傳播鏈條，堅決打好疫情防控阻擊戰。