26歲陳怡叡（Yuri）是中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的成員，個性活潑的她憑天使臉孔、魔鬼身材，獲封為「地表最正啦啦隊女孩」；陳怡叡還轉戰螢光幕演出多部作品，曾演出《刻在你心底的名字》等國片，都有亮眼表現。陳怡叡不吝在社群放送福利，今(14)日是白色情人節，Yuri曬出甜美不失性感的辣照，迷離眼神加上慵懶氛圍，給足粉絲福利電暈一票網民。

Yuri常在社群分享生活大小事，有時賴在沙發上耍慵懶，有時陪愛貓自拍，能甜美也能火辣，各種風格的居家美照曬出，滿足粉絲對女神的好奇心。Yuri在今(14)日白色情人節也沒忘了放送福利，在IG分享一張僅穿著內衣及牛仔褲的辣照，長髮隨興披垂露出白皙美背，回眸凝視的畫面電暈粉絲，女友力滿點讓人看了一秒戀愛。

網民看到如此性感美麗的Yuri，也熱情回應紛紛給予讚美：「這個背影，我覺得很可以」、「好美」、「太正啦」、「太性感太美啦」、「跪求正面」、「大美女」、「美背」、「腰窩美」、「這個美背，優」、「太美了吧」，留言串刷滿一排排愛心，大讚Yuri是最正的「仙女」。

陳怡叡除了在啦啦隊表現亮眼外，她在2017年起也積極參與廣告、戲劇和綜藝節目的演出，陸續在參與電影《練愛iNG》、《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》，以及戲劇《因為我喜歡你》、《逆局》等演出，同時，陳怡叡也在《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》等節目亮相，表現受到觀眾喜愛，是新生代的女神代表。