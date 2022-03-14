鴻海集團旗下A股上市公司工業富聯14日公布業績預告，2021年，該公司營收達人民幣（下同）4,395.57億元，，淨利潤達200.1億元，兩者雙雙創下歷史新高。

工業富聯公告指出，面對2021年全球疫情反復、缺晶片缺料的大背景下，該公司實現逆勢增長，在營收穫利方面均創歷史新高。

公告指出，經初步核算，2021年度，該公司實現營業收入4,395.57億元，比2020年同期增加了77.71億元，增幅1.8％；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤200.1億元，較2020年同期增加25.79億元，增幅14.8％。

業績變動主要原因為，受益於數位經濟的蓬勃發展，該公司在「資料驅動、綠色發展」的戰略指引下，實現了對數位經濟產業五大類範圍的全覆蓋。特別是經過多年的深耕發展，在雲及邊緣計算、工業互聯網、智慧家居、5G及網路通訊設備、智慧手機及智慧穿戴設備等領域，在產品、技術以及全球市占率方面具有較大優勢。