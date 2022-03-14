位於士林的台北表演藝術中心(簡稱北藝中心、TPAC)已於2022年3月11日開始試營運至5月15日，為期2個月的試營運時間，場館規劃全台唯一獨立參觀路線「參觀迴路」，讓未觀賞表演的民眾也可以參觀建築與窺探表演幕後工作。北藝中心也預計將於2022年7月或8月正式開幕。

搭乘捷運途經劍潭站，很難忽視一座嵌上大球的建築物，雖被網友討論稱之「那顆蛋」，並取了各樣的綽號，像貢丸、滷蛋、螺旋丸…，民眾甚至說像「皮蛋豆腐」。卻被CNN評選為「全球最具顛覆性的8大建築」之一，更是大讚北藝中心除了吸金還突破多項建築常規，更以「變革性」作為評價，成為台北的新地標。

臺北表演藝術中心。(圖/翻攝自臺北表演藝術中心)

北藝中心是由普立茲克建築獎得主荷蘭OMA建築師事務所雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)及奧雷·舍人(Ole Scheeren) 所設計，並與其團隊合作建造，提及設計理念來源竟然是來自於建築物旁的士林夜市「鴛鴦麻辣鍋」!表示因火鍋能在有限的鍋內卻容納將近十種食材，進而發想在有限的空間，人潮活動密度較高的表演廳內容納三個表演廳的創意想像。

臺北表演藝術中心表演廳。(圖/翻攝自臺北表演藝術中心)

大劇院可說是一鍋三味!由三個劇場組成，分別有大劇院、球劇場及藍盒子，其中在建造就備受矚目的那顆球到底能幹嘛?實為有800席的「球劇場」，在球體設置半弧形觀眾席，每一排座位均可享受等距的觀賞視角。另外每個劇場皆可獨立自主地運作，其兩劇場能合併為兩千多席的大劇場，可視為劇場建築設計上的一大創舉!

臺北表演藝術中心球劇場。(圖/翻攝自臺北表演藝術中心)

場館試營運期間也邀請了涵蓋當代劇場、現代舞、音樂劇、兒童劇、偶戲等15組不同類型團隊，每座劇場至少有12場以上演出，還將祭出主辦節目全面6折的優惠。在這個土地面積不怎麼大的台北，卻擁有豐富的生活色彩，而北藝中心規模雖無法比較，卻也塞滿藝術一鍋多味不斷湧流的創造力，有興趣參觀歷經十年建造的大劇場或了解更多北藝中心展演最新資訊，可於北藝中心官網查詢，並前往一同感受藝術的薰陶。