俄羅斯中央軍區(CVO)表示，大約1000多名的俄羅斯陸軍的突擊部隊與砲兵，在中亞塔吉克共和國的哈布-梅頓訓練場(Harb-Maidon training ground )舉行戰鬥演習，由於正值烏克蘭戰爭之際，所以這起演習引發各種聯想，是否這場練兵是為補充烏克蘭作戰以來的損失，或是依據戰爭的教訓，正在調整後續的戰術。

防衛世界(Defense World)報導，CVO軍事發言人表示，演習部隊是俄羅斯聯邦第 201軍事基地的成員，參與演習的有1000多名士兵和300輛各式裝備，包括戰車、自走砲與直升機。

俄羅斯軍方補充說，演習從3月14日到18日，將演練步兵、砲兵透過直升機偵察，快速打擊和摧毀敵對武裝部隊。

駐紮在塔吉克的第201軍事基地，是俄羅斯最大的境外軍事基地，它位於杜尚別(Dushanbe)和博赫塔爾(Bokhtar，也稱庫爾干秋別)，這是個龐大的綜合基地，包括機動步兵、戰車、火砲、偵察部隊和防空部隊，還有S-300防空飛彈基地。

這支部隊為何要舉行旅級大演習的目的為何，或許真是要增兵到烏克蘭。