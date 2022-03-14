警訊後被依竊盜、妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警察局新營分局12日下午追捕偷車賊時，45歲的薛姓竊嫌見事跡敗露衝撞逃離危及員警，員警朝自小貨車左前輪擊發2槍予以制止，但仍被薛嫌駕駛偷來的小貨車脫逃，薛嫌也自知法網難逃，13日向麻豆分局投案，警方查出薛嫌涉及屏東、新營及白河地區多起竊案，訊後被依竊盜、妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦。

新營分局鹽水分駐所12日下午3點半接獲民眾報案，指小貨車遭竊，現場遺留有1輛腳踏車；警方經調閱監視器發現薛嫌騎乘該輛腳踏車前往行竊，立即展開追捕。

當天下午4點53分，新營分局民治派出所警員賴育欽、呂家萱在新營區長榮路與隋唐街口發現該輛失竊的小貨車，立即以警車擋住薛嫌所駕贓車，但薛嫌卻衝撞警車，員警見狀立即朝前輪開了2槍，但仍被薛嫌脫逃。

案發後1小時，警方尋獲薛嫌所竊小貨車，但人已不知去向。警方分析薛嫌手法及比對身型等特徵，發現薛嫌涉及屏東、台南新營及白河地區多起竊案，且慣用手法都以行竊的交通工具來犯案。

薛嫌在警方天羅地網的追捕下，自知法網難逃，昨日向麻豆分局投案，新營分局接獲後隨即戒護嫌犯取贓，起獲2輛失竊機車、2面車牌、1輛腳踏車；警詢後，依竊盜、妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦，並以其短期犯下多起竊盜案件，有反覆實施犯罪之虞，建請聲請預防性羈押。

警方起出的贓車。（讀者提供／張毓翎台南傳真）