俄烏戰爭自2月開打後，俄軍北、東、南三方向進攻烏克蘭，成全球關注焦點。戰事來到第19天，資深媒體人黃暐瀚分析表示，戰事發展至昨日，出現一個非常大且重要的事情，就是俄軍過去都在烏東和烏南打仗，但這2天卻開始攻擊烏西地區亞沃利夫的國際維和中心，而該地區距離波蘭僅16公里遠，俄軍為了切斷西方軍援首都基輔的補給線，已開始升高打擊面，為包圍基輔做準備。

黃暐瀚14日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，烏克蘭總統澤倫斯基近日才公開呼籲西方國家，若不關閉烏克蘭領空，俄羅斯火箭遲早落在北約領土，因為俄軍從開戰之後，就從北、東、南三方向同時進攻烏克蘭，現在打基輔和亞沃利夫，之後會不會打到鄰國摩爾多瓦？打下之後再往北約進襲？屆時整個歐洲大陸都可能被俄羅斯攻擊。

但黃暐瀚強調，俄羅斯方面，行動顯然相當謹慎，只打烏克蘭不打波蘭，只攻擊烏西通往基輔的2條運補路線，為的就是切斷軍援，為包圍基輔的軍事行動做準備。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報資料照)

此外，對於有外媒報導，俄軍被控動用白磷彈轟炸烏東地區，黃暐瀚直言，白磷彈是很殘忍的武器，是連鋼板都可以熔穿的，尤其碰到人體後，皮肉會先被穿透，再深入到骨頭。但這只是烏克蘭單方面的指控，俄羅斯對於部分指控，也常常予以駁斥。對於戰爭中的各種傳聞，應該等後續更多的國際媒體報導佐證再來看。