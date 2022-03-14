圓點奈米(6797)2021年營收、獲利再創新高，全年營收19.3億元，年成長12％；稅後純益6.26億元，EPS27.01元。董事會通過每股擬將配息6元、配股3元。

面對後疫情時代的市場變化，圓點奈米3月推出檢測速度僅需15分鐘的核酸純化試劑，相較原40分鐘的產品，時間大幅縮短、生產成本也同步降低，為科學研究、臨床診斷、農業科學等市場提供更具效益的產品，在現有良好基礎下，預期未來可再加速提高市占率，為營運再添活水。

圓點奈米公司也規劃進軍細胞治療產業，將為細胞治療中上游供應鏈提供關鍵材料。細胞治療的上、中、下游依序為細胞分選、增量培養到臨床治療，在上游的細胞分選中，圓點奈米掌握磁珠製造關鍵技術，透過特製的奈米磁珠，有效強化細胞分選效率，提升治療效果；在中游的細胞增量培養中，圓點奈米以長期累積的醫材技術能力及量產實力，針對培養試劑相關耗材，如關鍵蛋白、特製培養試劑及質體純化試劑等正積極投入開發中。隨著細胞治療技術與法規逐漸成熟，細胞治療市場快速成長，圓點奈米著眼於市場前景，以公司專利技術布局細胞治療中上游供應鏈，拓展更多產業應用。