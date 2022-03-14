陽明海運(2609)今日召開董事會，股利配發成為關注焦點，稍早答案揭曉，陽明去年每股稅後淨利48.73元，幾乎賺將近5個股本，將配發20元的股利，配發率約41％。以今日陽明收盤股價132.5元計算，殖利率約15％。

陽明大股東台驊投控(2636)董事長顏益財上周三(9日)在公司營運展望記者會上就曾表示，陽明去年EPS估計在46-48元之間，股利應該可配到18-20元，算是相當貼近。

貨櫃三雄本周先後公布去年財報、股利政策，今日由陽明打頭陣，討論財報與股利等相關議題，明日則由長榮海運接棒。由於三家有高度連動性，陽明今日配發金額也將成為長榮參考依據，法人均認為，陽明、長榮股息均有望挑戰20元大關，

航運業者指出，長榮、陽明去年大賺錢，今年股利政策可以期待，兩家公司可能配出的股息加總，有望衝上1500億元大關，若加計萬海，則貨櫃三雄配發股息總額，則可望挑戰台塑四寶的1760億元，甚至成為傳產的股息王，成為最風光族群。