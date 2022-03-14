近期地緣政治、通膨、貨幣政策等不確定性影響市場的同時，觀察台股ETF交易情形，今年以來日均量前5大就有3檔為高股息ETF，顯見高殖利率標的受市場關注。富邦特選高股息ETF經理人楊邦珩指出，上一年度上市櫃公司繳出亮眼獲利，今年度現金股利的配發，隨著年報、配息政策的公告，將逐漸成為市場亮點之一。

楊邦珩表示，全球景氣歷經過去一年多強勁復甦成長後，觀察總體經濟相關數據，景氣循環或已走到擴張的高原期，高股息相關標的在景氣擴張末端的表現，將相對具有防禦性效果。而在種種不確定性籠罩市場的情況下，高股息指數也相對是一項進可攻、退可守的配置選擇。

富邦特選高股息（00900）ETF追蹤的特選台灣高股息30指數，依據歷史資料，市場反應貨幣政策緊縮期間，在公債殖利率快速彈升的背景下，特選台灣高股息30指數表現雖可能相對大盤弱勢，但在市場逐漸反應貨幣政策走向後，往往可以回歸高股息指數本質表現。

再觀察指數表現方面，截至本月11日，今年以來特選臺灣高股息30指數表現為-2.03％，而加權指數表現為-5.16％，若進一步探討各產業差異，可發現特選臺灣高股息30指數的金融產業總報酬表現持平，略遜於大盤的0.45％之外，其他產業如非核心消費、工業、資訊科技等的總報酬都優於大盤，其中大盤的工業產業為-0.79％，但特選臺灣高股息30指數卻逆勢成長3.77％，顯示指數選股邏輯下之表現在現階段較大盤優異。

楊邦珩提醒，富邦特選高股息ETF追蹤的特選台灣高股息30指數，其最新成分股，是依據去年12月指數年度第三次成分股調整規則，除了季配、半年配標的外，個股的選擇是以最近4季財報每股盈餘，以及過去3年股利發放率，選擇殖利率較高的個股納入。即將到來的年度第一次成分股調整，將再考慮上市櫃公司實際公告資訊、以及除息日進行成分股調整。