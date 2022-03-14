俄烏戰火遲遲無法落幕，全球股市同步經歷震撼教育，也加速國際資金調整股票布局的決心。根據最新統計，向來和俄羅斯有高度貿易依存關係的歐股基金正面臨前所未有的挑戰，繼前周失血66.79億美元後，上周再創史上最大賣壓，淨流出金額翻倍至135.45億美元，在國際資金連續4周加速出走影響下，歐股基金全年資金動能也於上周正式由正翻負，轉失血95.45億美元。然而其他市場資金動能卻明顯不同調，買氣甚至逆勢翻揚，其中美股基金逆勢獲資金大舉回補88.25億美元，不僅創下近4周單周吸金之最，也順勢登上上周全球股票吸金王寶座。此外，整體新興市場基金已連續12周吸引資金進駐，當中的新興亞洲基金買氣更蟬聯第13周，上周淨流入金額再翻4倍至45.13億美元，拉丁美洲基金單周吸金更翻5倍至5.22億美元，並已連續5周吸金。摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，歐洲和俄羅斯向來存在高度的貿易依存關係，包括能源和天然氣等皆仰賴自俄羅斯進口，短線皆不易轉換，加上俄烏談判多次破局，歐美各國又逐步擴大對俄羅斯的金融和貿易制裁，在經濟全球化的時代七傷拳同樣自損歐洲今年經濟成長，使得國際資金一反先前大舉揮進的態度，並加速撤離歐股基金，造成歐股基金上周失血百億美元，改寫史上單周最大淨流出紀錄。不過，林雅慧分析，歐洲央行上周決議維持基準利率不變，緊急疫情資產購買計畫（PEPP）也將於3月結束，資產購買計畫（APP）也將於今年第二季開始每月減少購買100億歐元，同時聲明保留第三季購債規模的彈性，顯示歐洲央行現階段相對關注通膨所帶來的衝擊，但仍審慎面對市場不確定性及流動性風險。若觀察歐洲銀行對民間放貸緊縮程度調查，近期雖略有趨緊，但相對於過去2020年疫情期間、2011年歐債危機、2008年金融海嘯仍相對寬鬆，現階段資金流動性仍相對充沛無虞。相對於歐洲近期投資氣氛備受考驗，摩根美國科技型產品經理張致寧表示，美國經濟成長步伐則相對未受近期地緣政治風險擾亂，加上美國總體經濟數據續傳佳音，企業獲利動能漸入佳境，雖然疫情和升息預期不時干擾投資氣氛，但美國經濟明顯好轉有目共睹，因而吸引資金上周逆勢大舉搶進。張致寧認為，目前股市評價已有修正，美國經濟及企業獲利穩健成長，投資人可分批或定時定額佈局以掌握長線趨勢商機。安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，根據過去經驗，在聯準會第一次升息前，股債市等資產多會相對承壓，而若在正式開始升息、不確定性的干擾消失後，市場表現大多有望回歸反應基本面。回到基本面，莊凱倫表示，從企業獲利來看，包括美國與歐洲的企業受惠於經濟持續自疫情影響中復甦，獲利成長多有不錯表現；舉例來說，包括美國標普500指數與道瓊歐洲600指數企業2021年第4季的獲利估值自去年底至今的估值持續數度上修，後市有望為股市帶來一定支撐。