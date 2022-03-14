上周五（11日）晚上到半夜桃園國際機場第二航廈停電，包括地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2美食街等都一片漆黑，事發當時機場公司說初步檢測是供應北側電車系統（PMS）線路故障，但今日改口表示發現「另有其他狀況」且已報案，基於偵查不公開原則，將全力配合後續司法調查。

上周五晚上18：58，桃園國際機場第二航廈發生跳電，包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2美食街等都停電。機場公司表示當時用電備援系統緊急發電機自動啟動供電，維持重要設施正常運作；緊急應變小組，20：42時將電力送至航廈，待當日出入境航班結束，於離峰時段12日00：15時完成復電前檢查後恢復供電，00：45完成全部設施復歸。

機場公司表示，事件發生當時初步檢測為供應北側電車系統線路故障，後續全面分段詳細檢查線路，今日又發現另有其他狀況並向航空警察局報案。基於偵查不公開原則，機場公司將全力配合後續司法調查。

機場公司指出，已編列12餘億元推動電力電纜、發電機及相關變電設備改善工程，目前進度39.50％，預計2023年底完成。機場公司亦已於2019年調查第一、二航廈主體不斷電系統，相關老舊不斷電系統亦已納入本案一併汰換。2019年動工的新建桃機東變電站，預計今年年中前完成興建，2023年送電啟用，屆時將可達到雙迴路的高壓供電架構。

配合第三航廈時程，機場公司未來將另新建桃機西變電站，引進台電長安變電所電源，與桃機東變電站互相備援。