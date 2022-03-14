俄軍加強對烏克蘭首都攻勢，基輔區內的克維特內夫（Kvitneve）村倉庫遇襲，冒出熊熊大火。（路透）

俄烏戰事進入第三周，俄軍攻勢逼近基輔，並開始轟炸烏克蘭西部城市。資深媒體人黃暐瀚指出，目前俄軍還沒對基輔發起進攻，有兩個原因，第一是還沒有準備好，第二是忌憚遭遇強大反抗和傷害平民；同時，他認為俄軍開始攻擊烏西城市，其意圖是想要阻止來自西方的支援和志願軍進入烏克蘭。

黃暐瀚今天(14日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，俄羅斯軍隊進展沒有太多，但現在看起有要對基輔進行包圍和進攻的打算。而俄軍攻擊了哈爾科夫、馬立波和赫爾松，為何不攻擊基輔？兩個理由，第一是還沒準備好，第二是有所忌憚，包含可能面對強大的反抗，又或者不想傷害平民。

黃暐瀚指出，烏西也開使被攻擊，因為從波蘭方向過來的物資走的是這條路線，而先前被攻擊的維和安全中心，則是外國志願軍抵達後做整合，加以訓練後開往前線的地方，「他知道你在這訓練」。

黃暐瀚認為，俄軍對烏西城市動手原因，就是不希望西方的武器從波蘭繼續進入烏克蘭，人也不要進來。打那個位置，就是再說所有從西面進來的我都看準了，你不要再來，在切斷西面的補給後，接下來就要開始進攻基輔了。

黃暐瀚坦言，看了這場戰爭，避戰還是很重要的。「我贊成要備戰，但備戰的同時，不要忘記，如果有可能避開戰爭呢？」