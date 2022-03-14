俄羅斯財政部周一表示，已經批准一臨時程序，以支付外幣的債務。但是財政部也警告，如果制裁行動阻止了銀行以發行的貨幣支付外債，則將會以盧布進行支付。
財政部長Anton Siluanov在聲明中表示，有關俄羅斯不能履行主權債務義務的說法，是不真實的。俄羅斯有所需的資金來履行義務。
俄國政府將在周三支付兩個以美元計價的1.17億美元債券。
財政部說，已經批准臨時程序，允許銀行以外幣支付債券。但財政部也表示，這些支付的可能性是取決於制裁行動。
數家俄羅斯銀行被西方國家阻絕於SWIFT國際支付系統之外，試圖阻止俄羅斯將資金轉移到境外。
俄羅斯財政部表示，如果無法支付歐元債券，將以盧布償還，這相當於違約。盧布在近幾周來已跌至創紀錄低位。
Siluanov說，「凍結俄羅斯央行和政府的外匯賬戶，可以視為是西方國家想要造成人為違約的希望」。
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