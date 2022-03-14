重陽橋因「伸縮縫」旁止滑材料磨損，有騎士行經時不幸打滑，昏迷住院，圖為剝落的止滑材料。（戴上容攝）

2022年至今，新北發生近百件機車族於橋梁摔傷事件，新北市議員李翁月娥日前接獲陳情，重陽橋因「伸縮縫」旁止滑材料磨損，有騎士行經時不幸打滑，昏迷住院，李翁月娥表示，實在有必要檢討全新北橋梁安全；工務局養工處表示，已前往慰問家屬，每個月都會委託廠商針對新北54座交通橋梁巡檢。

根據交通部統計，新北市機車持有數為219萬多輛，數量高居全國之冠，新北市民往返北市、有機車專用道橋梁共計8座，新北市機車橋梁摔傷事件屢見不鮮，據新北警察局統計，2022年截至3月10日，短短69天，就發生98件橋樑摔傷事件。

除騎士本身專注度外，橋梁上「伸縮縫」若無及時維護，無形中也成為橋梁殺手，有機車騎士3月初晚間8時行經重陽橋時，因伸縮縫鐵片磨損導致打滑，騎士摔傷後一度昏迷、經警消送往北市榮總醫院救治住院，家屬相當氣憤，向當地新北市議員李翁月娥陳情，要求公家單位給個交代。

市議員李翁月娥說，常在報導上看到有用路人因為橋梁接縫處防滑貼片脫落，導致受傷甚至身亡交通安全不可不謹慎。她在接獲陳情後陪同家屬申請國家賠償，並且會勘，要求市府單位務必在最快時間內改善，並全面通盤檢討全市橋樑安全。

市府工程人員表示，橋梁「伸縮縫」是為了避免建築在溫度變化的時候，破壞建築物而預留的縫隙，一般巡檢時，「伸縮縫」是重要項目，巡檢人員從外觀就可知悉磨損情形。伸縮縫維修有必要磨損前就發現，因為機車道通常狹窄，施工影響交通通暢度，通常只能夜間施工，一個晚上也只能維修2處。

養工處表示，事發後馬上向家屬慰問並談賠償事宜，並立即填補伸縮縫止滑材料，整體工程預計3月15日前完成。新北市共有1289座橋梁，在2019年宜蘭南方澳斷橋事件發生後，就針對境內所有橋梁安全檢查與檢測，其中54座交通橋梁每月委託廠商巡查，其餘由各轄區公所負責。