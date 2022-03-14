元大銀公布最新統計指出，2021年的行動銀行APP繳費筆數相較前一年度成長26.6％、繳費金額成長18.7％，已顯見元大銀行為客戶打造「一機在手行動隨我」全時金融生活服務的進步。

對此元大銀也指出，現在已更進一步與台北市政府智慧支付平台（PayTaipei）合作，推動「智慧停車無卡進出零接觸」。元大銀說明，元大銀結合數位車牌自動辨識技術，推出臺北市路邊停車、公有停車場的車牌辨識自動繳費服務，由於元大行動銀行APP可直接查詢所有未繳的停車費用，更可於APP勾選全部繳納或單筆繳納，使路邊停車也不用擔心停車費漏繳，並直接解決排隊繳費耗時困擾、接觸設備衛生困擾及帳單逾期或重複繳款等停車三大困擾。

元大行動銀行APP生活繳費功能，已連續2年榮獲財團法人台灣票據交換所「金融業代收即時服務平台（eFCS）提出業務服務獎」，元大銀行也指出，其行動銀行APP目前已和台北市237所公立學校（包含大專院校、國高中小）、台中市125所公立國高中小學及雲林縣、台南市等公立學校合作線上學雜費用繳費，且提供主流便利的掃描條碼方式，毋須輸入冗長的代號及銷帳編號即能順利完成繳費。

此外，近年積極擴展生活繳費項目，元大行動銀行APP新增即時線上繳納水、電及瓦斯費用服務，包括目前全國共有25家瓦斯供應業者，元大行動銀行APP扣繳服務覆蓋率已逾九成，並將於今（2022）年3月底達成提供全通路瓦斯業者費用扣繳服務。