昨天晚間一則撼動國際間消息，美國知名新聞記者兼製片人芮諾（Brent Renaud）命喪俄軍槍下，事發當時人在烏克蘭首都基輔（Kyiv）拍攝戰地畫面，不料遭俄軍無差別射殺，遺憾成為第一位在俄烏戰爭中殉職的西方記者。同行攝影師阿瑞唐多(Juan Arredondo)還原恐怖過程，揭露俄軍兇殘、無情的手段。

基輔警察局長聶比托夫（Andriy Nebytov）昨(13)晚間於臉書上傳數張槍擊後的血腥照片，寫下:「一名51歲的國際知名記者遭冷血侵略者殺害，地點就在伊爾平（Irpin），另外還有兩名同行友人受傷，已送往醫院治療。」

阿瑞唐多被送進醫院接受記者採訪時，回憶事發當下仍心有餘悸，他表示:「有人提議要帶我們去另一座橋繼續拍攝平民撤離畫面，就在車子經過一座檢哨站時，俄軍開始對我們掃射，司機見狀趕緊掉頭，但他們還是繼續開槍。我看見我朋友脖子中彈，完全不知道現在他在哪裡…」由於場面實在太混亂，阿瑞唐多一臉驚魂未定，表示最後大家就分開了，已經想不起來太多細節，之後自己就被推進醫院。

"He's been shot and left behind": U.S. journalist Juan Arredondo describes the moment he and Brent Renaud came under attack by Russian forces at a checkpoint in Irpin, Ukraine, on Sunday. Renaud was shot and killed. https://t.co/BmzIVT54TR pic.twitter.com/NvtYZ1lgM4 — CBS News (@CBSNews) March 13, 2022

據外媒《MARCA》報導，受訪者是一名攝影師阿瑞唐多(Juan Arredondo)，經常跟著芮諾遊歷多國進行戰地紀錄片拍攝，獲獎無數的他還曾榮獲普立茲新聞獎的皮博迪（Peabody）獎。