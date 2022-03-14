中國大陸人大政協兩會上才訂立今年經濟增長目標為5.5%左右，但兩會剛結束就遇上本土疫情突然出現幾何級數的爆發，連被認為是中國抗疫表現「優等生」的上海都摔了一跤，廣東經濟中心深圳與製造業重鎮東莞也被迫進行封閉管理，不得不按下「暫停鍵」。這波疫情來勢洶洶，可能會讓今年經濟增長面臨考驗。

《路透》報導說，俄烏戰事持續推升了全球能源價格上漲，諸多不確定因素正讓中國的「六穩六保」變得相當艱難；大範圍的疫情擴散對服務業消費領域的損害更是明顯，尤其是疫情波及的長三角、珠三角部分企業不得不停工，直接損及產業鏈、供應鏈安全。

大陸國家發改委下屬官方研究機構一位不具名專家稱，這次疫情爆發確實感覺很突然。從今年前2個月的經濟數據，包括進出口以及發電量、用電量等預判，感覺一季度經濟還不錯，但3月份突然爆發的疫情讓人猝不及防。雖然中國在疫情防控上積累了很多經驗，但此次突如其來的大面積擴散超出預料。如果此次上海、深圳等地疫情防控能快速有效控制，4月份疫情形勢有所好轉，會有助於實現經濟預定目標。「畢竟今年是政府換屆年，穩是重中之重，這個穩包含經濟穩、社會穩等等。」

中國新冠疫情繼續升級。3月12日單日大陸新增確診病例1,938例，創近25個月新高，其中本土病例1,807例，分佈在19個省份，絕大部份在東北吉林。

報導說，這波疫情明顯呈現多點爆發，兩大金融中心--上海和深圳病例也在持續上升，深圳市和東莞市已因疫情停止客運與一切非必要活動，工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理；上海也已升級管控措施，要求市民非必要不離滬。

深圳這樣的城市停擺，不由得讓市場對中國產業鏈供應鏈產生擔憂，部分外資投行機構擔心中國今年的目標能否實現，並進而會下調對中國經濟的預測。

野村最新報告就認為，中國經濟可能再次受到嚴重打擊，越來越多的城市正在關閉面對面的服務領域，旅行變得越來越困難，建築項目和一些製造業活動可能會暫停，「我們認為中國今年5.5%左右的GDP增長目標越來越不切實際。」

花旗銀行策略報告則指出，中美高層官員將在羅馬舉行會晤，這是自俄烏戰爭爆發以來的首次高級別面對面的美中會談，可能集中在對地區和全球安全的影響。戰爭衝擊持續下，油價可能尚未見頂。而新冠病例激增導致中國收緊限制，全球供應鏈面臨進一步風險。

報告稱，中國新冠病毒感染人數的急劇上升正迫使當局實施更嚴格的限制和封鎖。「這些更嚴格的限制措施包括對半導體製造和金融中心上海，以及作為國內主要科技公司樞紐和台灣富士康製造中心的深圳的封鎖，可能會進一步加劇供應鏈的壓力，尤其是全球的科技供應鏈。」

西部證券也提到，內外部因素共振下，中國經濟穩增長不確定性加大。珠三角及長三角等重要經濟帶先後暴發疫情，不僅消費將再度受到掣肘，對基建、地產施工也會帶來一定的負面影響，今年一季度可能是全年經濟增長高點。