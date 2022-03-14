兆豐銀行指出，日前參加亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）辦理第十一屆亞太聯貸市場競賽選拔拿下「2021年台灣年度最佳聯貸銀行」獎項，這也是兆豐銀行連續第二年獲獎。

APLMA創立於1998年，為亞太地區著名公會組織，會員包括銀行及非銀行金融機構、保險公司、律師事務所及信評機構等，著名的國際性銀行如花旗銀行、匯豐銀行、德意志銀行和澳盛銀行等多為其會員。APLMA提供聯貸市場參與者之間的專業資訊溝通平台，以促進國際間銀行合作及互動，進而活絡亞太地區初級與次級貸款市場的發展。

兆豐銀也對近期聯貸市場多起佳作指出，在協助企業ESG發展上，已於多件聯貸案中規劃利費率連結ESG調整機制，提高企業誘因；在循環經濟方面，主辦BOT汙水處理廠專案聯貸案件；在綠能融資方面，共同主辦中能發電於彰化外海建置離岸風場的大型聯貸案，力挺政府潔淨能源政策；在響應政府新南向政策方面，亦籌組多件聯貸案以支應台資企業於東南亞設廠及拓展新南向業務。

除大型及專案聯貸外，兆豐銀行亦協助多家優質中小企業於聯貸市場籌資，展現知名度，亦在2021年台灣聯貸市場主辦及管理行排名連續3個季度保持第一，今年第一季也在承作晶圓大廠力積電等聯貸大案之下，已取得超過千億元台幣主辦權；此外，兆豐銀亦拿下「2022中小企業信用保證融資業務績優金融機構－新創事業紓困融資加碼方案績優授信銀行獎」；在ESG企業永續經營及綠色金融的投融資金額在2021年亦達6,843億元。