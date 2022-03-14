陽明交通大學應用藝術研究所團隊設計「爺爺的新舊時光：用觸覺和虛擬實境回憶過去」VR，獲得2021《NEWVIEW AWARDS》國際競賽特別獎。（陽明交大提供／陳育賢新竹傳真）

國立陽明交通大學應用藝術研究所教授許峻誠帶領該所設計實驗室團隊，結合藝術設計與高齡治療，設計虛擬實境作品「爺爺的新舊時光：用觸覺和虛擬實境回憶過去」VR，近日獲得2021《NEWVIEW AWARDS》國際競賽特別獎，以科技精神跨領域實踐高齡者福祉。

「爺爺的新舊時光：用觸覺和VR回憶過去」是設計團隊與醫護人員的跨領域共創成果，設計理念為運用高齡元宇宙的概念，透過虛擬實境遊戲使年長族群重回過往時光，找到自己的開心農場。

除了娛樂用途，建構懷舊場景也適用於失智症的治療，對於現今高齡化社會是一大福祉，實踐高齡者福祉科技精神。

陽明交大指出，此次團隊與台北榮民總醫院遊詣居日間照顧中心前期研究合作，耗時半年觀察老年人行為與復健設備使用狀況，並與醫生、護理師討論觀察結果，發現老年人的行動受到環境空間大小與疫情人流限制，虛擬實境可解決這個問題，團隊便著手進行開發與設計。

計畫主持人、應藝所教授許峻誠表示，創作團隊設計的手持觸覺模組套件可加裝VR控制器提升體驗時的沉浸感，以Unity開發場景、使用MAX／MSP串接Unity和觸覺套件的位置與狀態訊號，透過手持握把的震動產生觸感錯覺，讓使用者深入其境，有更佳的使用者經驗。

而觸覺套件的形狀、重量及模組間的嵌合方式，都經過細心的設計，讓使用者產生與視覺匹配的觸覺感受，期許未來能夠讓高齡族群過遊戲體驗得到更多樂趣。

團隊並邀請高齡使用者測試，長輩在餵雞的虛擬實境過程中，沉浸在視覺的高擬真模擬畫面、場景環繞著動物鳴叫聲，以及手持觸覺套件敲擊到物品的撞擊聲、鏟子震動回饋和撈飼料的重量感，都給予使用者真實的體驗感受，團隊也將持續進行原型設計優化，提供未來的目標使用族群有更多場景可以體驗。

此次大會評審團認為陽明交大的作品成功開發了特別的裝置增加VR沉浸感，超越娛樂的框架，向大眾展示在醫療健康領域運用延展實境技術的可能性，並且與醫療機構進行聯合研究，後勢可期。

陽明交大表示，該校除培育理工、資電及生醫人才，也致力於培育科技藝術與創新設計逾廿年，培養具有跨領域能力與創新思維的人才，參賽團隊來自國際間實力堅強的隊伍，此次獲獎是對陽明交大跨域合作成果的肯定。