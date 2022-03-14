臺北市大安區公所日前在大安森林公園場舉辦「大安森林．花現幸福」單身聯誼活動，對象為設籍本市或於本市居住、就業、就學之30歲至 40歲單身市民，希望透過單身聯誼活動，促成佳偶，促進國家生育率。

活動結合本區花藝產業，帶領民眾手作情人節花束，並透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。活動當日適逢臺北市杜鵑花季音樂會，同時安排參加民眾漫步大安森林公園並欣賞音樂會，而後分組進行團體聯誼，透過小組方式進行深度認識，藉由深度對談加深彼此的理解，活動氣氛融入戀愛之意象，營造愛情即將到來的希望與活力感受。

聯誼活動透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。(大安區公所提供)

聯誼活動透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。(大安區公所提供)

大安區區長林明寬表示，本活動也是區公所重要人口政策的宣導活動，希望透過活動的舉辦增進未婚男女彼此互動，讓更多單身市民擴大交友圈，在忙碌的生活中尋覓到幸福，找到有緣且適合的另一半，同時於活動過程中倡導適齡婚育，提升單身男女婚育可能性。

聯誼活動透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。(大安區公所提供)

林明寬表示期許透過本年度人口政策宣導活動，深化市民朋友對婚姻與家庭價值的重視，重塑愛與關懷，期望這份美好如同每位市民朋友的歡笑聲和溫暖鼓勵，將幸福大安的熱度延續下去，讓大安成為有愛、有夢想的幸福家園。