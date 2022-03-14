迎戰後疫情時代，長榮航空今(14)日經董事會通過，將與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時長榮航空波音777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約1成，有助於調整客貨運營收比重，提升公司整體競爭力。

長榮航空總經理孫嘉明表示：疫情考驗航空業經營的韌性，長榮航空積極思考應變策略，重新檢視機隊規劃，同時也看好未來航空貨運市場需求，除了現有的8架波音777F貨機外，委託IAI將3架波音777-300ER客機改裝為全貨機，以提升貨運運能及收益。

以色列航太工業公司(IAI)執行長暨總經理柏茲．利維(Boaz Levy)表示：我們很高興在波音777-300ER客機改貨機的領域爭取到長榮航空這個重要客戶。長榮航空再次把客機改貨機的任務交給我們，證明以色列航太工業公司先進的技術能力、具成本效益的解決方案，以及卓越的服務獲得客戶的肯定，我們期待與這家頂尖企業合作，來因應全球貨機市場和貨運持續高漲的需求。

波音777-300ER客機改貨機具有容積大的特性，最大貨運酬載為100公噸，略少於可酬載106噸的777F貨機，但因機身較長貨艙容積可達2.8萬立方英呎，高於777F貨機的2.3萬立方英呎，容積率增加近25％，適合載運目前最具市場成長性的電商貨品，777F貨機則適合於載運重貨，該3架客機改貨機機型加入營運後，將可讓長榮航空貨機機隊的調度更具靈活並增進營運效益。

以色列航太工業公司總部位於以色列特拉維夫，具有專業人才和創新技術，創立至今已累積將近70年的維修及客機改貨機等多項服務經驗，在全球航空產業佔有一席之地；先前長榮航空於2007年間也有多架波音747-400客機、747-400 Combi在該公司進行改裝為貨機的工程。