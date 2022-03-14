基隆市公民投票自治條例未跟進母法，基隆市議員提案修正，今天上午進行審查，其中連署、提案門檻最具爭議，經60人次發言，主席莊榮欽最終裁示，條文內容修正為最近一次市長選舉總人數4‰、4％以上，送大會討論，另有3議員保留大會發言權。

基隆市11名跨黨派議員連署提案，修正基隆市公民投票自治條例，降低門檻並補正公投法，今天在議會進行審查。市府民政處回應，已研擬修正草案，盼5月定期會再審查；市議員張顥瀚、莊敬聖等人也認為提案、連署門檻過低，需經專業人士計算，應送大會討論。兩派意見在議場言詞交鋒，遲遲無法達成共識。

市議員童子瑋跳出表示，這次修正法案最大爭點在於提案、連署門檻，不會有人反對下修，卻演變為政治操作，因民進黨長期追求還權於民，但這次提案不是民進黨，現在啞巴吃黃蓮，市府除承認修法慢一拍，也應提一個版本於定期會呈現。最終，因多數議員認為，必須依程序進行，主席最終裁示，少數服從多數、多數尊重少數，進入逐條審查。

議會審查時，議員們針對第七條提案、連署人數提出許多意見。市議員陳薇仲、王醒之認為，應跟進母法、效仿新竹市，分別修正為，最近一次市長選舉總人數為萬分一、1％以上，但多數人認為，若依此規範換算，未來只要31人提案、3094人連署即可成案，憂心門檻過低恐有浮濫疑慮。

經60多人次發言後，多數議員達成共識，提出修改為提案、連署門檻應為最近一次市長選舉總人數4‰、4％以上。主席莊榮欽統計發言後，裁示通過，但市議員張淵翔、王醒之、陳薇仲仍有不同想法，保留大會發言權。