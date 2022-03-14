俄羅斯入侵烏克蘭，引發舉世矚目，竹山秀傳醫院復健科組長錢怡君，曾經在921地震時受贈物資，因此號召同仁捐款、募集物資，幫助遭受戰火摧殘的烏克蘭人民，獲得熱烈回響；募集的物資將透過外交部，轉送到烏克蘭。

錢怡君表示，她讀高一時發生921大地震，鹿谷鄉交通中斷，許多物資都是經由空投才送到災民手中；新冠肺炎疫情爆發，醫院也收到各界愛心物資，為了回報社會愛心，在科內同仁支持下響應捐物資，並將院內品質改善促進成果發表，獲得到第1名獎金1萬元，用於購買口糧、尿布、衛生棉等民生物資，幫助烏克蘭人民。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜，肯定同仁盡心於醫療工作，還有人道關懷的精神，因此鼎力支持這項義舉，除了自己捐款，並請社服單位協助匯集同仁捐贈的物資。

莊碧焜表示，院內包括復健科、護理部、社工科、會計、出納、管理中心、門診、公關室，從行政到醫療超過8個單位同仁主動響應，雖然只是盡綿薄心力，卻能看見醫護同仁不僅在醫療上盡心力，更關注國際大事，秉持人道關懷的愛心，也希望藉此拋磚引玉，喚起各界人士共襄盛舉。

竹山秀傳醫院副院長蔡味娟表示，「送愛到烏克蘭」募集的物資，分別由同仁捐款購買或直接捐出民生用品，包括棉被、毛毯、輪椅、雨衣、蠟燭、餅乾口糧、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、衛生棉、醫療口罩等，總共數十箱物資，同仁也寫上加油與祝福的字句，希望戰事趕快落幕，盡速恢復和平。