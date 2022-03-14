輸銀最新統計顯示，在廠商海外出口避險意識高漲，以及擴大與商銀合作輸出保險之下，110年度經由合作銀行推廣輸出保險總計承保金額為新臺幣140.13億元，較109年成長33.82％，對此財政部長蘇建榮上週特別表揚績優合作銀行，包括凱基銀行、兆豐銀行、玉山銀行及中國信託銀行，以表彰政府對輸出保險政策性功能的重視。

值得注意的是，績優銀行的玉山、中信、凱基等三家都是民營銀行，顯見這些民營銀行的出口海外中小企業客戶也為數眾多。輸銀指出，目前為臺灣唯一的官方輸出信用機構，為加強宣導輸出保險並提供廠商有感的貿易金融工具，輸銀持續與30家商業銀行合作，共同推廣輸出保險，利用商業銀行廣大的分行通路據點，將輸出保險服務觸角深入全國各地。

除了輸出保險之外，輸銀更同時透過以商業銀行為被保險人的「帳款承購保險」及「信用狀買斷保險」，擴大與商業銀行的合作關係，也讓商銀能因此移轉壞帳風險。

輸銀指出，藉由上述的二保險商品的保障，可以讓出口廠商規避應收帳款無法收回之風險，也能強化商業銀行資產品質，商業銀行因而有能力滿足出口廠商的資金需求，對於經常面臨資金缺口而苦惱的中小企業，取得融資更容易，更能安心拓展市場，尤其面對風險較高的新興市場，輸銀與商業銀行更能共同利用輸出保險開發新客戶，同時提供廠商更完善的應收帳款保障，以有效提升廠商對外接單能力，促進我國出口貿易的發展。