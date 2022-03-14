美國聯準會即將召開利率決策會議，市場預期聯準會3月會議有望宣布啟動睽違3年多來的首次升息，加上通膨隨國際能源價格飆揚而居高不下，美國公債殖利率上周再次全面上揚，美國10年期公債殖利率今年以來已強彈49個基點至2％，升息預期也讓全球債券型基金買氣遭受低氣壓壟罩。根據最新統計，整體債券基金已連續9周遭遇國際資金提款，上周再失血131.95億美元，投資級企業債、高收益債券以及新興市場債券等基金更是連2周買盤全面受挫，其中投資級公司債券基金上周失血再擴大至21.35億美元；高收益債券基金和新興債券基金則連9周遭到資金調節，上周再分別流出30.55億美元和35.44億美元。 摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩表示，從基本面角度來看，債市仍具有投資價值，其中又以高收益債市最值得關注，特別是總經環境持續成長，有利高收債等風險性資產表現。細究目前對高收益債有利因子，包括：第一，美國就業市場持續改善、第二，實質消費和消費者信心持穩、第三，整體PMI仍維持在枯榮分水嶺50以上，顯示經濟持續擴張等。黃百嵩分析，在升息環境中，由於高收益債的收益特性，讓投資高收益債券能兼顧收益與利率風險，不過，現階段已不是高收益債券能雨露均霑的環境，投資人宜集中投資美元計價高收益債券，讓持有價值不稀釋；再者，宜以美國高收益債為持股重點，由於美高收債具有流動性高、交易成本較低等特性，有助於提升投資效率。另外，黃百嵩建議，選擇標的上不妨以由下而上選券投資流程，精選優質投資標的，不宜受參考指標限制，並要兼顧持有標的分散、降低單一標的、特定產業等考量，以降低近期市場波動度升高對高收債的影響性。安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨著美國通貨膨脹率持續偏高，美國聯準會已明確表示將適當收緊貨幣政策，以期達到穩定物價以及防止經濟過熱的成果。不過隨這貨幣政策邁向正常化、利率隨著升息上調，投資人也會擔心此舉將對以債券為主的固定收益投資組合造成衝擊。謝佳伶指出，利率上升對債券等固定收益資產造成的典型影響，便是值利率上升的同時，債券價格將會下跌，而此時若以聚焦於存續天期較短與非投資等級的債券，相對有望緩解利率上升對資產價格帶來的衝擊。觀察過去經驗，在聯準會升息的2016-2017年間，的確有更多的短年期非投資等級債券發行公司清償債務，而在2020年底疫情恐慌逐漸消退、經濟開始從邁向復甦的時候亦同；而隨著更多發債企業償清債務，相關債券的投資人也可重新拿回被釋出的資本，進行債投資並追求收益更高的債券，並因此受惠。