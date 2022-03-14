貨櫃三雄自本周陸續公告去年度股利政策，陽明今(14)日公布去年每股稅後淨利48.73元，備受關注的股利政策將配發20元，配發率約41％，以今日陽明收盤股價132.5元計算，殖利率約15.1％。股利公布掀起網友熱議，認為配息有達到法人預估高標，而長榮明日也將召開法說會，網友直呼陽明都配20元了，股價更高的長榮不配25~30元說不過去。

陽明股利開獎引發網友討論，紛紛表示「陽明都配20元了，長榮不配30元說不過去」「接下來等阿榮了，不能丟臉阿」、「聰明的早進場卡位了」、「說爛的你去市場找殖利率15%的股票給我」、「阿榮比較恐怖吧，股價比陽明貴25％」、、「陽明公布配息20，EPS已經高於市場法人預估，配息達到法人預估高標，表現已經非常好了」。

受到股利行情預期帶動，陽明今日股價震盪走高，終場收盤來到132.5元，漲幅逼近5.56%，長榮收盤上漲2.81%來到164.5元。

航運股超級財報周自上周起登場，台驊控股先前公布2021年營收達360.4億元，年增138%；營業毛利81.26億元，年增229%；稅後淨利40.17億元，年增604%；每股盈餘達30.03元創新高，備受關注的股利政策則發放13元，現金股利發放率為43%。