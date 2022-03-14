Tiffany & Co.選在白色情人節當天在華山藝文中心發表「Tiffany自然綺想珠寶展」，現場布置成繁花似錦的奇幻花園，總共展出逾200件、要價近50億的珠寶作品，邀請以《瀑布》拿下金馬獎影后的賈靜雯擔任開展嘉賓，她身穿一襲公主風深藍色蕾絲禮服，佩戴要價2.5億黃鑽珠寶套組，胸前的黃鑽主石重達21克拉，置身於絢麗耀眼的奇幻花園，浪漫指數破表。

賈靜雯出席Tiffany珠寶展，一襲公主風深藍色蕾絲禮服搭配要價逾2.5億的珠寶，風華絕代。（Tiffany & Co.提供）

賈靜雯笑說，早上出門時，老公修杰楷就表明「白色情人節是女生回禮給男生的日子」，反過頭來向她索討禮物，看來賞完珠寶展傳珠寶圖給老公看，也會「已讀不回」。至於會不會買珠寶送老公？賈靜雯立刻斬釘截鐵地笑說：「珠寶是女人專屬，他應該不需要！」

兩人結婚迄今已經7年，老夫老妻的對話雖超級毒舌，毫不留情面，但最近大S閃婚，讓賈靜雯回想當年再婚一路走來的心情，自豪當年的自己也像大S一樣勇敢，「追愛，真的是件很美好的事」。

Tiffany黃鑽項鍊，主石為逾21克拉濃彩黃鑽，約1.5億元。（Tiffany & Co.提供）

賈靜雯分享婚姻生活中的小浪漫，除了老夫老妻的耍嘴皮子鬥嘴，雙魚座的小女兒Bo妞十分浪漫貼心，也讓她感到充分的愛，每天女兒都會嘴甜說「媽媽我爆愛妳的」，送她上學一路親不停，還在她手心畫一顆愛心，緊握在手裡，才開心滿足地出門。

Tiffany重現藝術大師Schlumberger的果實胸針作品，逾12克拉粉紅剛玉與錳鋁榴石。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany珠寶展即日起展至19日止，為期五天的展覽採預約制，以傳奇珠寶藝術大師Jean Schlumberger設計的作品為展覽主軸，其中最貴的作品是鑲嵌重逾80克拉「帝國鑽石」（The Empire Diamond）的項鍊，是品牌有史以來擁有最大顆的鑽石，僅次於鎮店之寶傳奇黃鑽，要價逾10億元。

Tiffany主石重逾80克拉帝國鑽石項鍊，複刻自1939年世界博覽會展出的高級珠寶項鍊，約10億元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany重現珠寶藝術大師Schlumberger的石上鳥胸針，主石逾32.85克拉藍碧璽，約1200萬元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany重現珠寶藝術大師Schlumberger的石上鳥胸針，主石54.07克拉紫水晶。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany重現珠寶藝術大師Schlumberger的石上鳥胸針，主石54.93克拉黃水晶。（Tiffany & Co.提供）

除了超級巨鑽，Tiffany重現藝術大師Jean Schlumberger的經典珠寶作品，也是VIP鎖定珍藏的美麗焦點，例如一款鑲嵌黃水晶、拓帕石、錳鋁榴石、橄欖石等彩寶的雛菊項鍊，圍繞了16朵雛菊，每朵雛菊的樣式姿態都不一樣，重現大自然之美。

Tiffany重現藝術大師Schlumberger設計的雛菊項鍊，主石包括錳鋁榴石、黃水晶、帝王托帕石、橄欖石、紅碧璽等，約4000萬元。（Tiffany & Co.提供）

鑲嵌各色寶石的「石上鳥」胸針，也是大師經典之作，今年Tiffany一口氣引進多款「石上鳥」胸針作品，質與量皆打破往年紀錄，主石包括黃水晶、藍水晶、碧璽、黃鑽等，都是獨一無二之作。