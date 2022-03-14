韓團「酷龍」成員具俊曄8日宣布跟20年前舊愛徐熙媛（大S）閃婚，隔天就火速飛來台灣追愛，目前人在防疫旅館隔離。今（14日）是白色情人節，具俊曄在IG更新貼文，並首度回應外界的祝福。

具俊曄9日上午抵達桃園機場，便住進「台北最貴隔離旅館」封號的Hanns House 瀚寓酒店，距離愛妻大S位於台北的住處僅2公里。12日時他透過IG曬出工作照，放大一看，大理石桌面還擺著中文教科書《신공략 중국어1，中文新功略1》，被猜測在複習中文以便跟大S家人溝通，相當貼心。

今（14日）是隔離第6天，也是白色情人節，具俊曄稍早之前再度於IG發文，並配圖介紹自己的NFT作品，展現卓越的美術天分，同時回應外界在這段時間給予的支持，表示非常非常感謝；而這段簡短的人夫心得，被眾多韓媒以「具俊曄對世紀婚姻發表感想」當標題，大篇幅地報導。

具俊曄自從跟大S閃婚後，人氣直線飆升，IG本來是2萬粉絲，目前已激增到9.6萬，近幾則貼文都有許多網友湧入祝賀：「以前看過姐夫的綜藝節目，感覺是有禮貌很善良溫和的男人，感覺s姐姐這回嫁對人了」、「真的是一輩子都帥氣又善良的男人」、「祝福大S可以幸福快樂，期待你們可以看到對方的那一刻」。