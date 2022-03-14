全台房價高漲，其中尤以六都漲幅最為驚人，令不少首購族、年輕族群望之卻步。不過有1名網友認為過去「全現金買房的時代」已經過去，雖然買房壓力確實較以往高出不少，但只要在心態觀念上做改變，就能夠理解其中負擔並不如想像中的那麼沉重。

這名網友在PTT房屋版發文分享，其實房市的規則因應房價漲幅不斷在改變，就剛需而言，貸款規則盛行時，房價本身並無太大意義，核心變成頭期，而不是總價；該注意的是每月的還款金額，而非房價所得比。舉例來說，房價從一千萬漲到兩千萬，頭期自兩百萬變成四百萬，「只要貸款成數從八成變九成，再調整年限及利率，兩者的負擔其實是一樣的」。

原PO續指，房價確實上漲，但並不是因此多付一千萬，只是強迫多做一千萬的儲蓄，「錢不是消失，而是存在房子裡」；他補充，更何況買房較租房的付款彈性更大，買房每月還本息，遇到狀況可以開寬限期，可以轉增貸，若三年的寬限期無法解決問題，這就和買房無關，而是人生出了狀況。

「全現金買房的時代早已過去」原PO表示，該做的是正確理解，並運用新的規則，當貸款規則開始時，買房邏輯變成用每月的利息跟政府租房，而每月還本的強迫儲蓄年限、房價是多少，他並不是特別在意，因為有太多彈性的操作方式，況且負利率時，提前固定負債額的貸款是優勢，而非劣勢，許多人將買房視為奢侈品，認為幾千萬丟出去就是沒了，因此對房價暴漲感到痛不欲生，「我認為這個觀念並不透徹」。

原PO也坦言，在2017年買房跟現在買房的壓力確實不同，但房市幾年循環一次，並非想像中絕望，這波漲幅沒抓緊，透過各種投資耐心存錢等待下一波即可，不用擔心存錢的速度跟不上頭期，一旦剛需無法負擔頭期，政府就會改變規則釋放壓力，就是將貸款成數、期限一直往上加，而規則一改變，剛需就能進場，在這時最快反應的人，就可以拿到最好的紅利。