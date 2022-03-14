工業富聯（14）日盤後發佈2021年業績快報，在全球疫情反覆、缺芯缺料等環境因素挑戰下，營運仍逆勢成長，全年營收達4395.57億元人民幣（約新台幣1.97兆元），年增1.8％，歸屬於上市公司股東的淨利潤為200億元人民幣（約新台幣897億元），年增14.8％，EPS為1.01元，營收、淨利和EPS三創歷史新高。

受益於數位經濟的蓬勃發展，工業富聯在「數據驅動、綠色發展」的戰略指引下，在「雲服務及邊緣計算、工業互聯網、智能家居、5G及網路通訊設備、智能手機及智能穿戴設備」等五大領域的產品、技術以及全球市占率方面具有較大優勢，也實現了數位經濟產業五大類範圍的全方位覆蓋，是去年獲利大躍進的原因。

由於獲利表現再創新高，也從而吸引法人關注，包括大和證券及國金證券均給予工業富聯「買入」評級。

日商大和證券近日發布研報提及工業富聯身為雲、網和精密機構件全球領先供應商，同時在不斷增長的雲計算需求中處於有利地位，整體成長動能來自於雲服務、5G、WiFi6，以及CSP比例提升，所帶來之獲利能力提升，也看好公司EV發展的潛力。

此外，國金證券研報也指出，工業富聯有望受益於規模效應及積極轉型，進一步提升運營效率及盈利能力，並在工業互聯網領域取得超乎預期的成長。