屏東羅姓男子接連酒駕被逮，積欠高達63萬元罰金未繳，行政執行署屏東分署受理後，火速通知書記官將他名下不動產查封，家屬見狀隨即協助辦理分期付款，暫時讓房子不至於遭法拍。

行政執行官指出，羅男曾在2018年及2020年酒駕且拒絕酒測，分別遭警開罰9萬及18萬元，男子拒不繳納罰款，案件移送屏東分署執行，陸續扣押存款、薪資債權、禁伐補償費等財產權，但男子存款不多，且從事鐵工零工的他收入不穩定又離職，分署僅扣到3萬餘元。

不料羅男去年初再度酒駕被逮，被開罰36萬元，案件在今年1月移送分署執行，累積欠款已高達63萬元，成為屏東分署酒駕案件排行榜前三大戶。

執行官調查發現，羅男在來義、潮州、萬丹等地皆有土地，潮州不動產為透天厝且有抵押貸款，為避免他脫產，火速通知書記官在收案隔天立刻辦理各地不動產查封登記。

與羅同住的前妻接到分署查封公文相當緊張，來電詢問表示，她也是透天厝共有人，擔心房子被法拍會影響她與子女居住權益，羅男父母獲悉後也前來瞭解所欠金額，並表示兒子經濟狀況不佳，希望可以為他辦理分期。

農曆年後，羅父帶著現金10萬元作為第1期款項，為讓孫女可以安心住在透天厝，表示願意為兒子辦好分期繳款手續，讓孫女暫時不用擔心房子被法拍了。

屏東分署表示，若羅男按期全部繳納完畢，會發函塗銷不動產查封登記，但若有一期不繳，會繼續進行不動產鑑價及拍賣等程序。分署也統計，近3個月強力執行酒駕案件，使35人酒駕罰鍰全額繳清，另外還有121名酒駕罰單也獲得部分徵起，此次酒駕專案迄今總計為國庫收回316萬2768元。

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