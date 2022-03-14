日本一家酸素系漂白劑在3月14日白色情人節發表「Best 白T 穿著獎」，選出最適合穿著白色T恤的名人，並舉行頒獎典禮。53歲藝人吉田榮作與30歲演員河北麻友子獲獎。吉田發表感言時說：「能喜愛T恤和牛仔褲，實在太好了。」河北也特別戴著飾品表示「白T要穿搭得好其實不容易，珍珠飾品搭起來就很恰當。」

吉田榮作過去常以「白T＋牛仔褲」造型在各處出現，來台拍廣告時也穿著白T＋牛仔褲，有如他的「正字標記」。去年以他為模特的T恤専門店聯名販售，「多虧各位支持，全部賣完了。尺寸、素材等配合時間、場地、場合來穿的話就很適當」。他也表示白T有「天敵」的存在，「最大的敵人莫過於咖哩烏龍麵了。想要完美地不沾到都很難。所以我吃咖哩烏龍時，就穿適合咖哩的Ｔ恤。」

吉田去年11月與演員内山理名結婚。河北也在去年1月與圈外男性結婚。兩人皆新婚，提及家庭生活，河北說「跟老公吵完架後，要表現和好的時候，就比出《E・T》兩指相觸的動作。自己講出這種事好害羞喔。」吉田不愧演藝前輩，幽默搭話「這個不錯耶。我們家也來試試看好了。」