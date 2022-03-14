俄烏雙方第4輪談判於今日(14)台灣時間下午4:30登場，烏方由波多利亞克
(Mykhailo Podolyak)代表出席，1小時前，他在個人推特更新談判狀況，暗示雙方將取得樂觀進展，表示:「第4輪談判重點集中在停火、俄軍撤兵以及對烏克蘭的安全保障上進行。」
波多利亞克又再次重申烏方立場:「在俄羅斯同意立即停火之前，我方拒絕談論兩國未來關係。」
根據BBC報導，烏克蘭總統辦公室副主任佐夫克瓦(Ihor Zhovkva)接受採訪提到，俄羅斯這次的立場似乎比先前來的有建設性。
俄烏雙方第4輪談判於今日(14)台灣時間下午4:30登場，烏方由波多利亞克
(Mykhailo Podolyak)代表出席，1小時前，他在個人推特更新談判狀況，暗示雙方將取得樂觀進展，表示:「第4輪談判重點集中在停火、俄軍撤兵以及對烏克蘭的安全保障上進行。」
波多利亞克又再次重申烏方立場:「在俄羅斯同意立即停火之前，我方拒絕談論兩國未來關係。」
根據BBC報導，烏克蘭總統辦公室副主任佐夫克瓦(Ihor Zhovkva)接受採訪提到，俄羅斯這次的立場似乎比先前來的有建設性。
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