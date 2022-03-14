14日港股暴跌1022點，跌破2萬點大關，跌幅4.97%；恆生科技股指數跌11%，創下史上單日最高跌幅，其中美團、阿里巴巴跌幅都超過10%。上海、深圳兩地股市也同時下跌。

港股暴跌與美國中概股下市危機、聯準會即將升息有關，但也與當天在羅馬舉行的美中國安首腦會談有關。

美中雙方在13日宣布，中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將在羅馬與美國國家安全顧問蘇利文見面，這是自俄烏戰爭爆發以來，美中最高層級的會談，會談的重點包括俄烏戰爭及美中溝通管道的通暢。

蘇利文在會談前就警告，如果北京協助莫斯科規避經濟制裁，中國一定會面臨相關後果。在到羅馬前，蘇利文13日又向CNN表示，華府認為中國在烏克蘭遭入侵之前，已經知道俄羅斯準備有所行動，儘管北京可能沒有掌握俄羅斯的全盤計畫。

也在13日，《金融時報》和《華盛頓郵報》同時引述匿名的美國官員稱，俄羅斯向烏克蘭發動大規模入侵後，要求中國為其提供軍事和經濟援助。

雖然中國駐華盛頓大使館同日澄清，從未聽說過莫斯科向北京要求提供軍事裝備，但在14日上午港股開盤前，已經有香港中文財經媒體報導稱，「美國正準備警告盟友，中國可能正準備幫助俄羅斯」，而市場則進一步解讀成「美方將制裁中方對俄國的軍援」。在諸多利空因素加總下，港股罕見跌破2萬點大關。