竹東鎮發生疑似仇殺案！60歲彭姓婦人13日下午到長春三段友人住處聊天，突然1名持切豬肉用剁骨刀的男子闖入，針對彭婦猛砍，在旁邱姓婦人勸架頭部被劃傷，彭婦逃到廁所將門反鎖，失血過多送醫不治，竹東分局14日傍晚在竹東火車站前的大賣場，順利將涉嫌行凶的彭姓男子緝捕歸案。

這起凶殺案發生在13日下午5時許，竹東分局和消防隊據報到場，先將頭部流血不止的邱婦送醫，破門打開廁所後發現地板都是血，彭婦左臉中1刀，左後頸被砍2刀，已無生命跡象，送醫救急到晚上6時40分仍回天乏術。

發生命案的民宅常有老人家出入打麻將，案發當時有4人在客廳聊天，警方查出涉嫌逞凶的是60歲彭姓男子，彭男一進門就從腰際拔出剁骨刀，朝彭婦的頭部砍去。

彭婦左臉中1刀，在旁的邱婦出面勸阻，頭皮被劃傷1刀，彭婦轉身往躲進3米處的廁所將門反鎖，但左後頸部被彭男自後追砍中了2刀，彭男逞凶後徒步離去。

據側面了解，彭男和彭婦是打麻將認識，傳彭男傳曾竊取彭婦財物，警方接獲舉報逮獲彭男送辦而結怨，彭男入監服刑出獄後，可能因此持刀追殺報復，另有一說是兩人可能是以前打麻將，因財務糾紛引發殺機。

警方初步了解，彭男沒有工作，平時到處蹭飯吃，經常向認識的朋友借錢，與家人幾乎斷絕關係，穿著還算整齊，居無定所，平時會夜宿竹東戲曲公園等處，但並不是街友。

警方將凶案現場拉起警戒線封鎖，調閱長春路周邊監視器，發現彭男行凶後，手中拎著一袋物品內可能放有凶刀，若無其事的徒步過馬路。警方循線在賣場追緝彭男到案後，將釐清凶案發生原因。