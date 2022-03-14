去年在《詭扯》演技大獲好評的百白將擔綱本屆金穗獎頒獎典禮主持人。（金馬提供）

第44屆金穗獎將於3月31日揭曉入圍名單，主辦單位率先曝光本屆「金穗導師」，堅強陣容包括監製葉如芬、導演楊雅喆以及金馬影后桂綸鎂，除了負責揭曉並頒發證書，當天也會在現場開講與所有入圍者分享專業經驗。去年在《詭扯》演技大獲好評的百白則將擔綱本屆金穗獎頒獎典禮的主持人。

曾以《女朋友。男朋友》獲得第49屆金馬獎最佳女主角的桂綸鎂，接獲邀約擔任「導師」時，謙虛表示還有很多地方需要學習，但很開心可以和葉如芬、楊雅喆同台分享，《女朋友。男朋友》正是他們當年一起合作的心血結晶。

曾獲金馬獎年度台灣傑出電影工作者肯定的葉如芬，近年監製影片包括贏得多項金馬獎的《消失的情人節》、《陽光普照》、《同學麥娜絲》、《大佛普拉斯》，還有創下億萬票房的《我的少女時代》，並曾多次擔任金馬創投會議的提案顧問。去年甫以《天橋上的魔術師》獲得金鐘獎最佳導演的楊雅喆，電影作品有《血觀音》、《女朋友。男朋友》、《囧男孩》，成績有目共睹。