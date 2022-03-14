男方以1輛賓士轎車當禮車，再動員自家6輛嶄新的貨櫃車頭，重量級的迎親隊伍，令人刮目相看。（民眾提供）

台中市梧棲區經營貨櫃車的李錦孟，13日下午幫二兒子迎娶美嬌娘入門，特出動6輛嶄新的貨櫃車頭，並用繡球花加以裝飾增添喜氣，再安排1輛賓土轎車當禮車，並由梧棲區頂寮里守望相助隊巡邏車為前導車，保守估計價值超過3000萬元，浩浩蕩蕩開往新娘子家迎親，重量級的迎親車隊伍所經，令人刮目相看。

梧棲區頂寮里守望相助隊巡邏車為前導車，並由頂寮里長鐘金水（右）負責沿路放環保鞭炮報喜。（民眾提供）

頂寮里長鐘金水說，李錦孟為人熱心公益擔任該里守望相助隊員，這次幫次子李泓龍迎娶媳婦，特別安排一支別開生面的迎娶車隊，動員自家6輛嶄新的貨櫃車頭，再安排1輛賓土轎車當禮車；由頂寮里守望相助隊長葉佐良帶隊，總幹事魏嘉封駕巡邏車為前導，他負責沿路放環保鞭炮報喜，前往草湳里親家迎娶兒媳婦。

鐘金水指出，26歲的新郎李泓龍與28歲擔任會計的新娘姚欣妤交往3年，情投意合有情人終成眷屬13日結為連理，為讓這對小倆口有個風光且難忘的婚禮，男方出動6輛嶄新貨櫃車頭及1輛賓土禮車，13日下午4時浩浩蕩蕩前往草湳里迎娶新娘，並於6時吉時進房，為後疫情時代增添喜氣。

李泓龍強調，男婚女嫁是人生一大喜事，他決定以貨櫃車頭娶親的獨特創意是要讓新娘驚喜，這種與他人不一樣的排場迎娶，對新人是很特別的體驗。因受到疫情關係，13日晚上男、女雙方親戚先席開6桌慶祝；並擇訂國曆6月5日再補辦婚宴，宴請所有親朋好友分享新人的喜悅。