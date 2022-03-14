27歲美女黑嘉嘉是職業圍棋七段選手，她的台澳混血美貌令人驚為天人，曾被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，前(2020)年還曾演出電影《消失的情人節》，令跨領域粉絲同感驚艷。黑嘉嘉日前在社群分享一組照片，曬出她難得上身的華麗浴衣裝扮，並以此造型參與了嘉義觀光形象影片的拍攝，被網友粉絲大讚和風裝扮的仙氣十足。

黑嘉嘉日前在IG分享多張身穿日本浴衣的美照，寫著「四天三夜的嘉義拍攝順利結束囉」，並hashtag「#嘉義觀光形象影片 #敬請期待」；只見她所穿的浴衣是藍底紫花的華麗樣式，一身打扮飄仙氣，超寬版的紫色腰帶更襯托她的氣質出眾；其中第一張照片雙手交疊的座姿相當優雅，而最後一張站立的全身照，她則被網友誇看起來像180公分，讓她害羞地回覆說：「姊姊拍的」。

粉絲們看到背景好奇詢問：「這是嘉義朴子的水道頭嗎？（嘉嘉：厲害）」，網友紛讚：「太美了辣！」、「太漂亮」、「老師穿和服真的超適合」、「太仙了啦！」、「超協調」、「如果把茶杯換成棋盤就更有氣勢了！」、「搭配和服更是仙氣滿滿」、「我還以為在日本嘞！」；就連日本網友都折服，湧入留言：「漂亮～（好美～）綺麗〜」、「好適合穿浴衣 嘉嘉太可愛了」、「台灣的日式傳統老房很有懷舊感耶」。

梅山瑞里紫藤花季即將與阿里山花季同步登場，嘉義縣文觀局指出，黑嘉嘉曾參與演出電影《消失的情人節》，而該片在嘉義取景拍攝，透過黑嘉嘉代言，這次所主推的平原觀光庶民美食，包括鵝肉、椪皮麵、水上老牌草魚粥、竹下涼麵、大林交流道鴨肉羹等不勝枚舉；與黑嘉嘉同桌品嚐在地美食的嘉義縣長翁章梁說，誠摯邀請民眾欣賞來阿里山櫻花、瑞里紫藤花之餘，也走訪台一線觀光軸線，吃遍嘉義獨有特色美食。